Башкирия получит гранты в размере 50 миллионов рублей на съемки фильмов

Прием заявок на конкурс региональных грантов для проектов в кинематографе стартовал в Башкирии. Общий размер господдержки составит до 50 миллионов рублей, уточнили в Фонде грантов главы республики.





Прием заявок открылся 19 июля. Особенность конкурса заключается в уменьшении сроков государственной регистрации для НКО с одного года до шести месяцев. Это позволит принять участие начинающим кинематографистам.





Фонд выделит до 15 миллионов рублей на съемки полнометражных лент или сериалов. На короткометражные проекты предоставят до 5 миллионов рублей.





Подать заявку можно до 19 августа. Содержание будущих фильмов должно соответствовать одной или нескольким из девяти заявленных тем, включая «Сохранение исторической и культурной памяти», «Детям – о важном», «Республика дружбы», «Современный Башкортостан» и другие.









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