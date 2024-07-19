Греческая певица Ванди отказалась выходить на сцену в Турции из-за портрета Ататюрка

Знаменитая греческая певица Деспина Ванди отказалась выступать на концерте в Турции из-за портрета основателя современной республики Кемаля Ататюрка. Также на сцене висел флаг страны.





По данным телеканала NTV, певица должна была выступить на благотворительном концерте. Мероприятие организовал Турецкий фонд образования. На сцену вышла президент филиала фонда в районе Измира Гюльнур Сонбайрактар и объявила об отмене выступления. Стоимость билетов зрителям обещали вернуть.





Затем слово произнесла мэр Чешме Лал Денизли, объяснив, что Деспина Ванди не вышла на сцену, поскольку хочет «чтобы спустили турецкий флаг и плакат Ататюрка». Градоначальница попросила не «освистывать» исполнительницу.





Мэр города добавила: чтобы завоевать эти земли, было принесено множество жертв. По ее словам, никакая сила не может осмелиться снять флаг Турции и портрет Ататюрка.









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