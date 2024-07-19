Стартовали съемки исторической военной драмы «Топор. 1945. Июль»

Телеканал НТВ начал съемки пятой части исторической военной драмы «Топор. 1945. Июль». Главного героя сыграет народный артист России Андрей Смоляков.





По сюжету советское командование летом 1945 года перебрасывает на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск для наступления на Японскую армию в Маньчжурии. В расположение одной дивизии пробирается русский эмигрант, который заражен оспой. Он рассказывает, что японские военные содержали его в так называемом «Отряде 731».





Режиссером и автором сценарий выступает Вадим Островский. По его словам, в основу картины легла история «Отряда 731».





«Это печально известная японская лаборатория, где проводились всевозможные опыты на людях, по жестокости, наверное, даже превосходящие эксперименты немцев в концлагерях. Эти опыты ставились с целью создания мощного бактериологического оружия», — поделился режиссер.





Съемки фильма охватят центральную часть России и Дальний Восток. Декорацией послужит поселок Шаховская Московской области, аэродром в Киржаче Владимирской области и Бурятия. В фильме сыграют как российские, так и актеры из Японии, Китая и Кореи.









Фото: Игорь Иванко / АГН Москва