Зепюр Прилучная-Брутян появится в новом фильме Сарика Андреасяна

Актриса Зепюр Прилучная-Брутян сыграет в новом фильме Сарика Андреасяна вместе со своим мужем Павлом Прилучным. Об этом стало известно благодаря супруге режиссера Елизавете Моряк, которая опубликовала его фото со съемок в соцсетях.





Также на снимке была сестра жены Андреасяна – София. Режиссер работает над фильмом «Война и музыка». Съемки проходят в Армении.





Производство стартовало весной 2023 года. Зрителям представят историю трех парней музыкантов. Действие картины развернется в годы Великой Отечественной войны.





В фильме также сыграют Давид Мхитарян, Сергей Мелконян, Алексей Кирсанов и другие актеры. Дата премьеры и выхода в кинотеатрах пока не раскрывается.









Фото: YouTube