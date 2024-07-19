Конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой соберет 90 исполнителей из 19 стран мира

Артисты из 19 стран мира примут участие в XV Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой 21 июля. Всего выступят 90 исполнителей.





По данным ТАСС, конкурс пройдет в Санкт-Петербурге. Гендиректор состязания Наталья Игнатенко отметила, что международный авторитет подтверждается успехами лауреатов на мировых оперных сценах.





«На первых конкурсах всем приславшим заявку с соответствующей программой давали возможность выйти на сцену. Но раньше приходило 100–150 заявок. Сейчас же на конкурс было подано рекордное количество заявок — больше 400», — сказала она.





По словам Игнатенко, организаторы отошли от первоначальной практики, проведя отборочный тур. Жюри в составе пяти экспертов проделало огромную работу. Судьи прослушали по записям 800 арий, после чего отобрали 90 человек.









Фото: Pixabay.com