Конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой соберет 90 исполнителей из 19 стран мира

19.07.2024

Конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой соберет 90 исполнителей из 19 стран мира
Артисты из 19 стран мира примут участие в XV Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой 21 июля. Всего выступят 90 исполнителей.

По данным ТАСС, конкурс пройдет в Санкт-Петербурге. Гендиректор состязания Наталья Игнатенко отметила, что международный авторитет подтверждается успехами лауреатов на мировых оперных сценах.

«На первых конкурсах всем приславшим заявку с соответствующей программой давали возможность выйти на сцену. Но раньше приходило 100–150 заявок. Сейчас же на конкурс было подано рекордное количество заявок — больше 400», — сказала она.

По словам Игнатенко, организаторы отошли от первоначальной практики, проведя отборочный тур. Жюри в составе пяти экспертов проделало огромную работу. Судьи прослушали по записям 800 арий, после чего отобрали 90 человек.


Фото: Pixabay.com