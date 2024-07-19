В Петербурге открылась выставка «Святослав Рерих. Искусство и жизнь»

Музей-институт семьи Рерихов совместно с Государственным музеем Востока и Эрмитажем представил уникальную выставку «Святослав Рерих. Искусство и жизнь» в Санкт-Петербурге.







Заместитель директора по музейно-выставочной работе Юлия Будникова сообщила, что посетители впервые смогут увидеть мемориальные вещи художника и исследователя, а также его малоизвестные художественные работы.





По словам Будниковой, цель заключалась не только в том, чтобы представить творчество Святослава Рериха. Организаторы стремились создать комплексную выставку.





Будникова уточнила, что экспозиция разделена на два уровня. Первый — биографический, где посетители смогут ознакомиться с более чем 100 экспонатами, в том числе представленными впервые. Это личные вещи Рериха и его семьи: фотографии, дорожный набор, опасная бритва — разнообразные предметы, раскрывающие вкусы и привычки художника. Второй уровень выставки посвящен Святославу как художнику — здесь представлены все основные жанры, в которых он работал.





Проект открывается в год 120-летнего юбилея Рериха. Выставка представлена при участии Российской национальной библиотеки.









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