Группа «Пикник» выпустила новый альбом

Группа «Пикник» выпустила новый музыкальный альбом «Один на один». Сборник стал 25-й студийной работой в дискографии коллектива.





Альбом состоит из 14 песен. Две композиции уже ранее публиковались. Речь идет о песнях «Ничего, ничего не бойся» и «Гитары тихие рыданья».





Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский в беседе с «Нашим Радио» выразил надежду, что у слушателя появится время побыть один на один с новыми композициями. Музыкант пожелал приятного прослушивания. Также он пригласил поклонников на концерты.





В мае у группы вышел клип на песню «Гитары тихие рыданья». «Пикник» выпустил ролик после трагедии в Crocus City Hall.









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