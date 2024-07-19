Снятый в Петербурге фильм «Точка опоры» добился прокатного удостоверения

Снятый в Санкт-Петербурге фильм «Точка опоры» получил прокатное удостоверение. Об этом говорится на странице киностудии «Три А Фильм» «ВКонтакте».





В сообщении говорится, что картина получила удостоверение национального фильма. Также вышли первые постеры к фильму.





«Теперь мы так же, как и вы, с нетерпением ждем встречи со зрителем и работаем над тем, чтобы эта встреча состоялась как можно скорее», — отметили авторы публикации.





Съемки завершились 1 июля 2023 года. Режиссером картины выступил Александр Андреев.





Фильм расскажет историю успешного кинохудожника, который планирует приехать в родной город на свадьбу к сестре в компании кинозвезды. Своим приездом он собирается унизить жениха. Однако ссора с актрисой рушит его планы и круто меняет жизнь героя.









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