В «Иностранке» открылась выставка победителей конкурса к 80-летию освобождения Ленинграда

В Библиотеке иностранной литературы в Москве открылась выставка работ победителей международного конкурса к 80-летию освобождения Ленинграда.



Конкурс детского рисунка и сочинений, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, стартовал в декабре 2023 года. В феврале 2024 года были подведены итоги конкурса. Всего на конкурс поступило 687 работ.



Свои сочинения и рисунки присылали дети из России, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Армении, Беларуси и других государств.



Выставка работ победителей открылась в Мраморном зале библиотеки. На выставке представлено 32 сочинения на нескольких языках, иллюстрации, выполненные в разной технике.









Фото: пресс-служба Минкультуры России