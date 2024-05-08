Фестиваль духовой музыки «Фанфары Победы-2024» пройдет на ВДНХ

08.05.2024

Фестиваль духовой музыки «Фанфары Победы-2024» пройдет на ВДНХ
В рамках Международной выставки-форума «Россия» 9 мая пройдет фестиваль духовой музыки «Фанфары Победы-2024».

Специальную праздничную программу представят детские и юношеские духовые оркестры, хоры, хореографические коллективы.

Выступление пройдет на территории Всероссийского выставочного центра. Участниками фестиваля станут более 600 музыкантов из разных регионов России.

В программу фестиваля войдет марш-парад духовых оркестров, выступление сводного оркестра, творческих коллективов на главной уличной сцене выставки «Россия». Артисты исполнят композиции о Великой Отечественной войне, вальсы, марши, лирические и патриотические произведения, песни о Москве.


Фото: Pixabay.com