Ольга Любимова: с начала 2024 года оснащены 22 детские школы искусств

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила об оснащении 22 детских школ искусств с начала 2024 года. Речь идет о ДШИ в восьми регионах страны.
По словам министра, активно идет работа по поставке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках нацпроекта «Культура».
«Напомню, что в этом году планируем оснастить более 350 школ и училищ в 45 регионах, включая новые», — поделилась
Ольга Любимова в Telegram-канале.
Инструменты и необходимое оборудование уже получили ДШИ Нижегородской, Омской, Ростовской областей, Чувашии, Адыгеи, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев.
Всего за пять лет реализации нацпроекта были оснащены 1609 школ и училищ, 67 из которых — в новых регионах. В образовательные организации поступило свыше 50 тысяч музыкальных инструментов.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой