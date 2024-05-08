Вышли первые кадры мультфильма «Гадкий я 4»

08.05.2024

Вышли первые кадры мультфильма «Гадкий я 4»
Появились первые кадры мультфильма «Гадкий я 4» режиссера Криса Рено. Ролик представила студия Illumination.

Продолжение знаменитой анимационной франшизы выходит в свет после семилетнего перерыва. В новой части семейка Грю поприветствует нового члена семьи. Малыш доставит немало хлопот своему отцу.

«Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины, и семья вынуждена бежать», — гласит описание мультфильма.

По словам создателей, новая часть наполнена «непрерывным действием и фирменным подрывным юмором». В ролике число миньонов становится огромным. Трейлер содержит отсылки к культовым фильмам.


Фото: YouTube