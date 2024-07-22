В Петербурге пройдет XII Фестиваль уличных театров «Елагин парк»

В Санкт-Петербурге пройдет XII Фестиваль уличных театров «Елагин парк».



Мероприятие состоится с 26 по 28 июля в петербургском ЦПКиО имени Кирова. Темой этого сезона выбрана цитата итальянского режиссера Федерико Феллини: «Вымысел — единственная реальность».



Организаторы обещают гостям фестиваля «трехдневное путешествие по воображаемым мирам и фантазийным реальностям». В программу смотра войдут постановки разных жанров.



Участниками фестиваля станут театральные коллективы из Челябинска, Самары, Москвы, Железногорска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Ставрополя и других российских городов, а также театральные коллективы из Китая.



Хедлайнером смотра станет спектакль петербургского театра «Вокруг» с использованием гигантских марионеток. Постановка пройдет в завершение первого дня фестиваля.









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