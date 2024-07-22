Ведущие издательства Северного Кавказа примут участие в книжной ярмарке «100-летие: от А до Я»

Ведущие издательства Северного Кавказа, Южной Осетии и Москвы примут участие в книжном фестивале в Северной Осетии, передает пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики.



Фестиваль «100-летие: от А до Я» пройдет с 26 по 28 июля во Владикавказе. Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия образования Республики Северная Осетия — Алания.



В течение трех дней на ярмарке перед гостиницей «Владикавказ» будет развернут шатер с тысячами изданий. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы с участием именитых литераторов, презентации книжных новинок от издательств, показы художественного и анимационного кино, музыкальные, театральные номера, поэтические встречи.









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