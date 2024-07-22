По информации канала, актрисе стало плохо ночью, ее сын вызвал медиков, которые приняли решение госпитализировать артистку.Отмечается, что 93-летняя Нина Гуляева в настоящее время находится в больнице.Нина Гуляева была принята в труппу Художественного театра в 1954 году. С 1957 года снималась в кино, занималась озвучиванием фильмов и анимации. В частности, Гуляева озвучила Ассоль в фильме «Алые паруса», Буратино в картине «Приключения Буратино», Людмилу в фильме «Руслан и Людмила». Гуляева сыграла десятки ролей в театре, кино. В 1963 году Нина Гуляева была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 1969 — народной артистки РСФСР.