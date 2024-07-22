Более ста площадок задействуют для событий Московской международной недели кино

22.07.2024

Более ста площадок задействуют для событий Московской международной недели кино
Мероприятия Московской международной недели кино пройдут на более ста площадках.

Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие пройдет в Москве с 23 по 28 августа и станет одним из самых масштабных культурных событий года.

«К нему присоединится 100 площадок — почти 30 городских и частных кинотеатров, парки, музеи, арт-пространства и гостиницы. Ежедневно можно будет посетить порядка 200 мероприятий», — приводит слова Сергуниной пресс-служба департамента культуры столицы.

Заммэра добавила, что в рамках недели пройдет деловая программа, участие в которой примут представители более 40 стран. Всего состоится более 300 кинопоказов с лентами российских и иностранных режиссеров, а также мастер-классы, лекции, игры по мотивам кино.

В кластере «Ломоносов» с 26 по 28 августа пройдет первый Московский индустриальный медиафорум, в рамках которого пройдут выставка телерадиовещательных кино- и медиатехнологий, международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателе, ряд отраслевых конференций.


Фото: пресс-служба Департамента культуры Москвы