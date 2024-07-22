Более ста площадок задействуют для событий Московской международной недели кино

Мероприятия Московской международной недели кино пройдут на более ста площадках.



Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Мероприятие пройдет в Москве с 23 по 28 августа и станет одним из самых масштабных культурных событий года.



«К нему присоединится 100 площадок — почти 30 городских и частных кинотеатров, парки, музеи, арт-пространства и гостиницы. Ежедневно можно будет посетить порядка 200 мероприятий», — приводит слова Сергуниной пресс-служба департамента культуры столицы.



Заммэра добавила, что в рамках недели пройдет деловая программа, участие в которой примут представители более 40 стран. Всего состоится более 300 кинопоказов с лентами российских и иностранных режиссеров, а также мастер-классы, лекции, игры по мотивам кино.



В кластере «Ломоносов» с 26 по 28 августа пройдет первый Московский индустриальный медиафорум, в рамках которого пройдут выставка телерадиовещательных кино- и медиатехнологий, международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателе, ряд отраслевых конференций.









Фото: пресс-служба Департамента культуры Москвы