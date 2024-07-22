Стартовали съемки бытовой фэнтези-комедии «Афоня»

В России стартовали съемки сериала «Афоня», передает пресс-служба канала ТНТ, для которого снимается проект.



Сериал в жанре бытовой фэнтези-комедии будет состоять из 13 эпизодов и выйдет в новом сезоне 2024-2025 годов.



Фильм расскажет историю пенсионера и бывшего врача-педиатра Валентина Семеныча, который живет после смерти супруги в однокомнатной квартире и общается только с домовым по имени Афоня.



Афоня, сотрудник потустороннего ГБУ «Жилищник», решает помочь Семенычу и переселяет его в новую трехкомнатную квартиру с ремонтом от застройщика в монолитном доме. Домовому приходится столкнуться с новыми проблемами — управление домом осложнится из-за различных технологий, включая камеры наблюдения, сенсоры и датчики.



В сериале снимаются Тимофей Трибунцев, Виктор Бычков, Анна Ардова, Александр Головин, Виктория Богатырева, Дмитрий Кожома, Дмитрий Колчин, Андрей Пынзару и другие.



Режиссером проекта выступит Василий Свиридов, автор сценария — Константин Трофимов.









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