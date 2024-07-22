В Петербурге пройдут гастроли балетной труппы Приморской сцены

22.07.2024

В Петербурге пройдут гастроли балетной труппы Приморской сцены
В Санкт-Петербурге пройдут гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

Выступления состоятся с 30 июля по 9 августа.

В программу традиционных гастролей вошли спектакли из балетной классики, давно успешно идущие на Приморской сцене — «Щелкунчик» Чайковского и «Корсар» Адана, а также постановки «Раймонда» Глазунова.

Хореограф и постановщик спектаклей — художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Эльдар Алиев.

На сцену в спектакле «Щелкунчик» выйдут Юрий Зиннуров, Анастасия Каплина, Ирина Сапожникова, Виктор Мулыгин, Сергей Уманец, Анастасия Каплина, Лилия Бережнова, Сергей Аманбаев.


Фото: пресс-служба Мариинского театра