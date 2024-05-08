Хор «Московского долголетия» дал концерт на Поклонной горе в преддверии Дня Победы

Сводный хор проекта «Московское долголетие» выступил с концертом в Музее Победы. Мероприятие прошло на Поклонной горе в преддверии 9 Мая.





В программу концерта вошли 11 песен военных лет о местах великих сражений. Так, зрители услышали композиции «Под Ржевом», «Легендарный Севастополь», «Песня защитников Москвы». Специальная программа готовилась в течение трех месяцев. На сцену вышли более 350 исполнителей.





«В данном концерте мы поем патриотические песни, в основном о городах-героях, о войне, и сложно их петь, потому что ком в горле», — поделилась с журналистами участница проекта Вера Чебанова.





По ее словам, благодаря хормейстерам вокалисты учатся владеть собой, поскольку артистам нужно донести суть песни зрителям. Выступление ко Дню Победы стало 15-м большим концертом коллектива «Московского долголетия» за два года со дня его основания.









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