В «Лужниках» опровергли сообщения о концерте Канье Уэста в России

08.05.2024
Сообщении о выступлении американского рэпера Канье Уэста в России не соответствуют действительности. Об этом журналистам рассказал гендиректор организующего выступления зарубежных звезд в РФ концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
В пресс-службе «Лужников» также не подтвердили информацию о концерте Канье Уэста, передает ТАСС. Сообщение о выступлении рэпера ранее опубликовал Telegram-канал Mash.
Ратников уточнил, что рэпер пару месяцев назад заявил о желании провести концерт в России. После этого с Канье Уэстом связывались разные промоутеры, включая самого гендиректора TCI и главу компании SAV Entertainment Надю Соловьеву.
«Но <...> закончилось ничем, потому что это абсолютно пустая история. Когда я сегодня увидел эту фейковую новость, на всякий случай уточнил у руководства «Лужников», и там, естественно, эту новость опровергли», — сказал
собеседник агентства.
В пресс-службе «Лужников» отметили, что на 8 июня организаторы запланировали другое мероприятие. В комплексе пройдет фестиваль Atlanta Summer Festival.
Фото: YouTube