В Москве впервые открылась школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс»

Фестиваль продлится до 1 августа, в программу его открытия вошли произведения Чайковского, Бетховена.Руководитель проекта, скрипач Петр Лундстрем отметил, что музыка и искусство играют одну из определяющих ролей «в сложные и ответственные периоды истории, в том числе и в военное время».«В этом зале находятся более 100 талантливых детей из новых регионов России, Белгорода, Москвы и Подмосковья. У нас впереди 11 дней образовательного марафона, и для нас большая радость и честь, что открытие этого фестиваля, нашего проекта проходит именно в Рахманиновском зале Московской консерватории», — приводит агентство слова Лундстрема.Проект «Донбасский экспресс» реализуется при поддержке Фонда культурных инициатив, он направлен на молодых талантливых музыкантов.