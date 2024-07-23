Световые и медиаинсталляции представят в «Зарядье» на фестивале «Город света»

В Москве 1 августа стартует фестиваль медиаарта «Город света».



Фестиваль пройдет в рамках форума фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Зарядье». Самый посещаемый городской парк украсят два десятка световых и медиаинсталляций, многие из которых специально созданы для фестиваля.



Участниками фестиваля станут ведущие международные студии креативных технологий, цифровые художники, специалисты в сфере саунд-дизайна. Гости увидят работы художников из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, совместные проекты России и Мальты, медиаискусство из Перу, Японии, Нидерландов, арт-объекты художника из Китая Као Юкси, турецкого художника-визионера Ахмеда Саида Каплана.



Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия пройдут больше чем на 30 площадках.









Фото: пресс-служба фестиваля "Город света"