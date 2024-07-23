Жюри документального конкурса Шукшинского кинофестиваля возглавила Галина Леонтьева

23.07.2024

Жюри документального конкурса Шукшинского кинофестиваля возглавила Галина Леонтьева
Режиссер, президент Ассоциации документального кино Союза кинематографистов РФ, член Правления СК России Галина Леонтьева возглавила жюри документального конкурса XXVI Шукшинского кинофестиваля, сообщает Союз кинематографистов России.

В состав жюри также вошли Ирина Зайцева, Ирина Шестакова, Евгений Соломин, Анатолий Фукс.

XXVI Шукшинский кинофестиваль пройдет с 23 по 27 июля в Барнауле. В документальном конкурсе представлены полнометражные и короткометражные неигровые фильмы.

Девизом фестивальной программы документального кино стала фраза «Нравственность есть Правда!». В документальном конкурсе призы будут вручаться за «Лучший полнометражный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучшую режиссерскую работу», «Лучшую операторскую работу».

Фестивальные показы пройдут также в городах Рубцовск, Бийск, Камень-на-Оби.


Фото: Pixabay.com