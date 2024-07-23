Президент России наградил певицу Зару орденом Дружбы

23.07.2024
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы певицу Зарифу Мгоян, известную под псевдонимом Зара.
Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации РФ.
Артистка удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Тем же указом кинорежиссер и сценарист Александр Митта удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден актер театра и кино Андрей Мерзликин.
Глава государства также присвоил звание «Заслуженного деятеля искусств РФ» ректору Литературного института имени Горького Алексею Варламову.
Фото: пресс-служба Кремля