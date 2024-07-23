Президент России наградил певицу Зару орденом Дружбы

23.07.2024

Президент России наградил певицу Зару орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы певицу Зарифу Мгоян, известную под псевдонимом Зара.

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации РФ.

Артистка удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Тем же указом кинорежиссер и сценарист Александр Митта удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден актер театра и кино Андрей Мерзликин.

Глава государства также присвоил звание «Заслуженного деятеля искусств РФ» ректору Литературного института имени Горького Алексею Варламову.


Фото: пресс-служба Кремля