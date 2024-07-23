Президент России наградил певицу Зару орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы певицу Зарифу Мгоян, известную под псевдонимом Зара.



Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации РФ.



Артистка удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».



Тем же указом кинорежиссер и сценарист Александр Митта удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден актер театра и кино Андрей Мерзликин.



Глава государства также присвоил звание «Заслуженного деятеля искусств РФ» ректору Литературного института имени Горького Алексею Варламову.









Фото: пресс-служба Кремля