В Севастополе впервые выставят картину Дейнеки «Освобождение Севастополя»

В Севастополе на выставке к 80-летию освобождения города-героя впервые представят картину Александра Дейнеки из коллекции Русского музея «Оборона Севастополя», передает пресс-служба музея.



Выставка откроется 9 мая в музее имени М.П. Крошицкого. Демонстрация знаменитого полотна станет важнейшим событием празднования 80-й годовщины освобождения города-героя Севастополя.



Картина «Оборона Севастополя» Александра Дейнеки находится в постоянной экспозиции Корпуса Бенуа и является безусловным шедевром Дейнеки и одной из визитных карточек Русского музея. Выездная выставка в Севастополе является историческим событием, важным для сохранения памяти о героической обороне города, ее значении для победы советского народа в Великой Отечественной войне.



«Русский музей — не только главная сокровищница национального искусства, но и место, где трепетно сохраняют и оберегают память о Великой победе. Оборона Севастополя — одна из важнейших и самых трагичных страниц Великой Отечественной войны. Бессмертный шедевр Александра Дейнеки для всех поколений стал художественным символом подвига осажденного города. Русский музей понимает невероятную ценность этой картины для жителей Севастополя и для всего Черноморского флота», — комментирует генеральный директор Русского музея Алла Манилова.









Фото: пресс-служба Русского музея