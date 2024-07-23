Второй сезон сериала «Разделение» станет одним из самых дорогих в истории

Второй сезон сериала «Разделение» станет одним из самых дорогих проектов в истории. Об этом информирует Bloomberg.





По данным издания, корпорация Apple уменьшит расходы на будущие фильмы и сериалы для онлайн-кинотеатра Apple TV+. Компания потратила на них более 20 миллиардов долларов. Однако Apple не догнал в этом вопросе стриминговый сервис Netflix.





Флагманский сериал «Разделение» стал исключением. По данным агентства, бюджет каждого эпизода составит приблизительно 20 миллионов долларов. Такие цифры делают шоу одним из самых дорогих проектов в истории Голливуда.





Если в продолжении будет девять серий, сериал обойдется Apple в 180 миллионов долларов без учета дальнейших затрат. Стоит отметить, что заключительный сезон «Игры престолов» от HBO обошелся студии примерно в 100 миллионов долларов.









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