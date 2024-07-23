Режиссеры из 35 стран представили анимационные фильмы на фестивале «Бессонница»

Более 120 короткометражных анимационных фильмов представили режиссеры из 35 стран на фестивале «Бессонница». Смотр прошел с 18 по 22 июля в Калужской области.





Гран-при фестиваля достался картине «Вороний человек» ливанского режиссера Йоханна Абдельнура. В этом году организаторы рассмотрели более 1600 работ, которые прислали на конкурс.





«В конкурсе приняли участие режиссеры со всего мира: из Великобритании, Франции, Ирана, Венгрии, Эстонии, Ирландии, Аргентины, Китая и других стран», — уточнили в пресс-службе фестиваля.





Жюри международного состязания отобрало 123 работы по ключевым номинациям. Оценивали проекты режиссеры анимации Татьяна Киселева, Анастасия Лисовец, Ашот Мефодин и Светлана Разгуляева, а также кинокритик Алексей Филиппов.









Фото: YouTube