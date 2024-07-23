Режиссеры из 35 стран представили анимационные фильмы на фестивале «Бессонница»

23.07.2024

Режиссеры из 35 стран представили анимационные фильмы на фестивале «Бессонница»
Более 120 короткометражных анимационных фильмов представили режиссеры из 35 стран на фестивале «Бессонница». Смотр прошел с 18 по 22 июля в Калужской области.

Гран-при фестиваля достался картине «Вороний человек» ливанского режиссера Йоханна Абдельнура. В этом году организаторы рассмотрели более 1600 работ, которые прислали на конкурс.

«В конкурсе приняли участие режиссеры со всего мира: из Великобритании, Франции, Ирана, Венгрии, Эстонии, Ирландии, Аргентины, Китая и других стран», — уточнили в пресс-службе фестиваля.

Жюри международного состязания отобрало 123 работы по ключевым номинациям. Оценивали проекты режиссеры анимации Татьяна Киселева, Анастасия Лисовец, Ашот Мефодин и Светлана Разгуляева, а также кинокритик Алексей Филиппов.


Фото: YouTube