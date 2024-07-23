Фестиваль «Роза Хутор. Классика» пройдет в горах под Сочи с 12 по 18 августа

Музыкальный фестиваль «Роза Хутор. Классика» состоится на горнолыжном курорте под Сочи. Праздник, который готовится с помощью Мариинского театра, пройдет с 12 по 18 августа.





Дирижер и худрук фестиваля Алексей Асланов на пресс-конференции в ТАСС отметил, что проект развивается, а организаторы подходят к мероприятию с очень сильной командой.





«Огромная благодарность Мариинскому театру, который идет нам навстречу, - и многие его солисты принимают участие в фестивале, как и артисты Большого и других театров страны», — сказал он.





Асланов добавил, «Роза Хутор. Классика» аккумулирует очень хороших молодых исполнителей, открывая им новые возможности. Фестиваль пройдет в третий раз. Мероприятие приобрело международный статус. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает проект.









Фото: YouTube