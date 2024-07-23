Появились новые кадры фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Вышел новый трейлер продолжения «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих». Главные роли в фильме исполнили Леди Гага и Хоакин Феникс.





В ленте также снялись Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон и Стив Куган. Режиссером и сценаристом продолжения «Джокера» выступил Тодд Филлипс, который снял первую часть.





Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов. Согласно рейтингам ожидания, оценки нового «Джокера» будут высокими. Прошлая часть вышла в 2019 году.





Фильм выйдет в широкий прокат 4 октября. Известно, что «Джокер: Безумие на двоих» вошел в программу Венецианского кинофестиваля 2024 года.









Фото: YouTube