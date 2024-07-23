Появились новые кадры фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Праздник готовится при активном участии Мариинского театра.
Стороны отметили важность молодежных патриотических проектов.
Главные роли сыграли Леди Гага и Хоакин Феникс.
Всего отбор прошли 35 вокалистов.
Фестиваль прошел в Калужской области.
Праздник готовится при активном участии Мариинского театра.
Стороны отметили важность молодежных патриотических проектов.
Главные роли сыграли Леди Гага и Хоакин Феникс.
Всего отбор прошли 35 вокалистов.
Фестиваль прошел в Калужской области.
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23.07.2024