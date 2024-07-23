Более 100 работ представили на выставке русского пейзажа в Петербурге

Выставка русского пейзажа «Города и веси» начала работать в Малом зале Санкт-Петербургского союза художников. В экспозицию вошли более 100 работ от 22 художников, сообщила журналистам руководитель выставочного отдела объединения Татьяна Павлова-Зеленская.





Всего зрителям представлено 107 полотен. По словам Павловой-Зеленской, летом часто проходят групповые тематические выставки.





«Ценность этой выставки в том, что мы в Петербурге замкнуты в своем пространстве - мы часто забываем, что у нас есть Мурманск, Краснодар, Калининград, и что Торжок это совсем не то же, что Новгород», — приводит ТАСС ее комментарий.





Павлова-Зеленская отметила, что не первый раз слышит о желании видеть больше художников в проекте, чтобы каждый город получил какое-то отражение. Посетители увидят русские пейзажи со всех концов России. Выставка будет работать до 4 августа.









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