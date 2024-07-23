Музей Победы и «Движение Первых» договорились о сотрудничестве

Музей Победы договорился о сотрудничестве с «Движением Первых». Соглашение подписали председатель правления «Движения» Григорий Гуров и гендиректор учреждения Александр Школьник.





Руководители отметили важность молодежных патриотических проектов. По словам Школьника, для Музея Победы это важное событие.





«У нас есть проекты, которые точно будут интересны для активистов движения – это и «Школьный музей Победы», и «Лица Победы», и «Главные детские песни»», — добавил он.





В пресс-службе учреждения отметили, что подписанное соглашение даст новый импульс взаимодействию «Движения Первых» и Музея Победы. Договоренность позволит объединить усилия по сохранению и популяризации исторического наследия России, воспитанию патриотизма и формированию у детей и молодежи активной гражданской позиции.









Фото: Предоставлено Музеем Победы