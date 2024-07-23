Фестиваль «Русское поле» пройдет в последний день лета в Москве

Фестиваль «Русское поле» пройдет на территории московского музея-заповедника «Коломенское» 31 августа. В рамках мероприятия впервые будут работать две новые литературные площадки.





Гости фестиваля смогут прослушать лекции, выступления чтецов и поэтов. Также для зрителей подготовлены интерактивные программы и конкурсы буриме, включая открытый микрофон, сообщили в пресс-службе департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы.





«В исполнении известных артистов Москонцерта будут представлены моноспектакли по произведениям Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Ивана Андреевича Крылова и Николая Васильевича Гоголя», — говорится в сообщении.





Юбилеи великих русских писателей и поэтов будут отмечаться на фестивальной площадке «Книжная полянка». Рассказ о Гоголе и его дружбе с Пушкиным, историю о Корнее Чуковском можно будет послушать в формате лекций.









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