Музей Победы впервые поучаствует в акции «Музейная неделя»

Музей Победы впервые стал участником акции «Музейная неделя», которая пройдет с 25 по 31 июля. Участники спецоперации и их семьи смогут бесплатно посетить выставки и экспозиции культурного учреждения.





Акция объявлена Минкультуры России. Оформить свободный вход в музей можно на кассах при предъявлении документов, которые подтверждают статус участников СВО и члена семьи.





Посетители смогут посмотреть экспозицию «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, побывать в мультимедийном зале «Лица Победы», посетить художественную выставку «Лоик. Скульптура войны и мира», выставки о знаковых сражениях и многое другое. Также в течение «Музейной недели» участники СВО и члены их семей побывают на иммерсивных экскурсиях и присоединятся к другим мероприятиям.









Фото: Предоставлено Музеем Победы