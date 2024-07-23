Стала известна программа фестиваля российского кино «Окно в Европу»

Появилась программа XXXII фестиваля российского кино «Окно в Европу». Смотр пройдет в Выборге с 9 по 15 августа.





Откроется фестиваль с показа ромкома «Подростки: Первая любовь» Святослава Подгаевского. Фильмом закрытия станет семейная фантастика «Пираты галактики Барракуда» Антона Борматова.





Всего в конкурсной программе насчитывается 11 фильмов. Зрители увидят картины «Ласточка» Малика Мухамеджан, «За нашим домом сад» Антона Нефедова, «Ровесник» Федора Кудрявцева, «Особенности национальной больницы» Станислава Светлова, «Моя девочка» Сергея Потапова, «Наступит лето» Кирилла Султанова, «Поводом» Юлии Колесник и другие работы.





Во главе жюри будет заседать режиссер Владимир Котт. Также работы режиссером оценят актрисы Марина Александрова и Дарья Коныжева, драматург Илья Тилькин, продюсеры Екатерина Филиппова и Мария Ушакова.









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