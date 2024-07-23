Любовь Успенская высказалась об артистах-иноагентах

Певица Любовь Успенская предрекла артистам, признанным в России иностранными агентами, потерю зрителей. По ее словам, таким лицам, которые стали предателями, не удастся вернуть российскую публику.





На встрече с молодежью в Донецке Успенская призналась, что очень плохо относится к артистам-иноагентам. По словам певицы, она считает это предательством.





«Я считаю, что стыдно жить, будучи иноагентом», — заявила она.





Успенская сказала, что российские зрители вряд ли снова примет артистов, которые отстранились от важных для страны событий или выехали за границу. Певица подчеркнула, если они вернутся, неизвестно, найдутся ли россияне, которые пойдут на их концерты.









Фото: YouTube