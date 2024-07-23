Участники из девяти стран прошли первый тур XV конкурса певцов Елены Образцовой

Завершился первый тур XV Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Отбор прошли 35 участников из девяти стран.





Борьбу в конкурсе продолжат вокалисты из Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, Молдавии, Монголии, России, Узбекистана и Франции. В финал пройдут 15 исполнителей.





«Уже сейчас можно сказать: есть из кого выбрать лауреатов, дать возможность выйти молодым певцам на большую творческую дорогу», — заявила журналистам член жюри, народная артистка СССР, профессор Московской консерватории Маквала Касрашвили.





По ее словам, среди обилия прекрасных голосов представителей разных стран радует сохранение высочайшего уровня российской вокальной школы, за что так ратовала Елена Образцова. Касрашвили добавила, интерес к конкурсу в разных странах говорит об огромном значении имени оперной певицы во всем мире.









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