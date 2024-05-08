Андрей Губин сообщил о завершении карьеры из-за болезни

Певец Андрей Губин объявил о завершении карьеры артиста. Об этом исполнитель рассказал kp.ru.





Артист отметил, что недавно ему позвонил композитор и продюсер Игорь Крутой. Губину предложили выступить на творческом вечере в свою честь.





«Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем. Крутой говорит: «Я считаю, надо делать!» — поделился артист.





Музыкант добавил, что на мероприятии он будет сидеть в зале и наблюдать за исполнением своих хитов другими певцами. Губин будет сидеть в первом ряду. По его словам, камера будет показывать счастливого композитора, который «радостно хлопает в ладоши». Губин пообещал быть в зале, но выходить на сцену отказался.









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