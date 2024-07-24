Ростовский государственный музыкальный театр завершит юбилейный сезон на сцене ГАБТ

24.07.2024

Ростовский государственный музыкальный театр завершит юбилейный сезон на сцене ГАБТ
На Исторической сцене Большого театра России пройдут гастроли Ростовского государственного музыкального театра, передает пресс-служба учреждения.

Юбилейный, 25-й театральный сезон коллектив завершит показами трех спектаклей разных жанров на главной сцене страны, указано в сообщении.

В рамках гастролей труппа ростовского театра представит в столице оперу «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке Павла Сорокина, оперетту «Сильва» Имре Кальмана, балет «Золушка» Сергея Прокофьева. Гастроли пройдут при поддержке правительства Ростовской области.


Фото: газета "Культура"