Ростовский государственный музыкальный театр завершит юбилейный сезон на сцене ГАБТ

На Исторической сцене Большого театра России пройдут гастроли Ростовского государственного музыкального театра, передает пресс-служба учреждения.



Юбилейный, 25-й театральный сезон коллектив завершит показами трех спектаклей разных жанров на главной сцене страны, указано в сообщении.



В рамках гастролей труппа ростовского театра представит в столице оперу «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке Павла Сорокина, оперетту «Сильва» Имре Кальмана, балет «Золушка» Сергея Прокофьева. Гастроли пройдут при поддержке правительства Ростовской области.









Фото: газета "Культура"