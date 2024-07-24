Ростовский государственный музыкальный театр завершит юбилейный сезон на сцене ГАБТ

На Исторической сцене Большого театра коллектив представит три постановки.
В рамках акции участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно посетить выставки музея.
Фестиваль пройдет в Выборге с 9 по 15 августа.
Продолжение проекта обойдется Apple минимум в 180 миллионов долларов.
Экспозиция развернулась в Малом зале Санкт-Петербургского союза художников.
На Исторической сцене Большого театра коллектив представит три постановки.
В рамках акции участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно посетить выставки музея.
Фестиваль пройдет в Выборге с 9 по 15 августа.
Продолжение проекта обойдется Apple минимум в 180 миллионов долларов.
Экспозиция развернулась в Малом зале Санкт-Петербургского союза художников.
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24.07.2024