Звезды мировой оперы съедутся на фестиваль «Роза Хутор. Классика» в Сочи

В Сочи с 12 по 18 августа пройдет фестиваль классического искусства «Роза Хутор. Классика».



Гостей фестиваля ждет масштабная программа с участием российских звезд оперы, балета, зарубежных артистов, а также Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. Главным режиссером фестиваля выступит Илья Устинцев — хореограф и постановщик Мариинского театра.



Одним из ключевых мероприятий станет премьера оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова, которая пройдет в заключительные дни фестиваля на открытой сцене парка «Лайзо». Ведущие партии представят солисты Мариинского театра Юлия Маточкина, Сергей Скороходов, Анна Денисова, Михаил Петренко, Владислав Куприянов.



В программу также войдет одноактная опера «Алеко» на музыку Рахманинова и либретто Немировича-Данченко, вечер романсов на стихи Пушкина, концерт солистки Шанхайской филармонии, выступление ансамбля SIONI.



Важной частью программы станет также образовательная часть.









Фото предоставлено организатором