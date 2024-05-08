В Пермском крае пройдет фестивальный проект «День рождения Палат»

В Усолье в Пермском крае 18 мая стартует фестивальный проект «День рождения Палат», передает портал «Культура.РФ».



Проект стартует в «Ночь музеев». В рамках фестиваля пройдут выставка, лекции, творческие мастерские.



В 2024 году Пермский край отмечает 300-летие музейного комплекса «Усолье Строгановское» — палат Строгановых. Палаты на протяжении многих лет являются центром культурной жизни Усолья.



Министр культуры Пермского края Алла Платонова отметила, что благодаря победе проекта «Мосты. Соединяем берега», который открыли в Березниках и Усолье, там продолжатся работы по сохранению богатого культурного наследия.



«Воссоздадут силуэт старинной баржи, откроют площадку "Парк руин", отреставрируют фрагменты соляных труб. Будет работать арт-резиденция художников, скульпторов, архитекторов. Историки, археологи, искусствоведы проведут лекции», — рассказала Алла Платонова.







