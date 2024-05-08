В Музее Победы открылась выставка о работе почты в годы Великой Отечественной войны

В Музее Победы открылась выставка, посвященная сотрудникам почты, доставлявшим письма в годы Великой Отечественной войны.



Экспозиция, которая продлится в течение трех дней, приурочена к празднованию 79-й годовщины Победы.



В экспозицию вошли около 50 предметов из архивов Музея русской почты и Московского почтамта. На выставке представлены знаменитые письма-треугольники, военные телеграммы, почтовые карточки и многое другое.



«Мы открываем оригинальную выставку, посвященную работе нашей почты в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно, потому что почта использовалась в нужных моментах, в самых нужных направлениях. С помощью писем общались, получали весточки и посылки. В нашей экспозиции "Подвиг Народа" есть целый раздел, посвященный работе почты в годы Великой Отечественной войны», — отметил заместитель генерального директора Музея Победы Федор Смуглин.









Фото: пресс-служба Музея Победы