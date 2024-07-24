Общество «Знание» открыло прием заявок на соискание просветительской премии

Российское общество «Знание» объявило о начале четвертого сезона конкурса на соискание просветительской награды «Знание. Премия».



Награда вручается за выдающиеся достижения в области просвещения, науки и образования.



В этом году премия будет вручаться в 19 номинациях, в том числе в категориях «За вклад в просвещение в сфере „Культура и Искусство“», «За лучшую просветительскую книгу», «За лучший просветительский фильм» и других. В Год семьи в России премия также будет вручаться в номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей». Участие в конкурсе могут принять музыканты, актеры, режиссеры, искусствоведы, авторы тематических блогов, организаторы выставок и творческих фестивалей.



Заявки на участие в конкурсе можно подать через официальный сайт до 30 сентября.









Фото: пресс-служба Минкультуры России