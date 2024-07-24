Проект «Каникулы в музее» пройдет во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике с 29 июля стартует образовательный проект «Каникулы в музее».



В рамках проекта пройдет серия интерактивных занятий для детей в возрасте 6-11 лет, сообщили в учреждении.



Проект познакомит участников с основными ремеслами, кухней, обрядами, традициями и обычаями, характерными для русского села начала XX века.



Активности развернутся в Суздале, в Музее деревянного зодчества, а также в его локациях.



Каждый из дней проекта будет посвящен определенному ремеслу или виду деятельности. Участники проекта попробуют свои силы в ткачестве, гончарном, плотницком ремесле, узнают, как в старину готовили пищу, ткали холсты, строили избы, лепили горшки. В перерывах между занятиями детей ждут веселые сельские игры.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника