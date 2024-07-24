Российский анимационный фильм «Формула воды» выйдет в октябре

Премьера полнометражного российского анимационного фильма «Формула воды» пройдет 3 октября.



Проект расскажет о будущем и проблеме нехватки воды, передает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».



«Киностудия „Союзмультфильм“, студия Magic Factory, онлайн-кинотеатр Okko и компания „Атмосфера кино“ представили при поддержке Фонда кино и генерального партнера — Сбера полнометражный анимационный фильм „Формула воды“. Партнерами проекта также выступают медиахолдинг МАЕР и маркетплейс Ozon. Премьера картины в кинотеатрах состоится 3 октября», — указано в сообщении.



Создание фильма прошло при участии звезд кино и шоу-бизнеса, в том числе Сергея Гармаша, Юлии Гаврилиной, Александра Олешко, Бориса Смолкина и других.



«Это совершенно новаторский проект, для которого разработана масштабная мультвселенная, по сути, целая планета со своими жителями и историей. Помимо этого, „Формула воды“ — это красивый фильм-метафора о победе дружбы, любви, творчества и самой жизни, которую олицетворяет в этом фильме пресная вода», — рассказала о проекте председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.









Фото: кадр из фильма "Формула воды"