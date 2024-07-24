Фонд Георгия Гараняна проведет ряд мероприятий к 90-летию со дня рождения выдающегося джазмена

Фонд имени выдающегося деятеля джазового искусства Георгия Гараняна при поддержке Министерства культуры России проведет ряд мероприятий к 90-летию со дня рождения музыканта.



В число мероприятий вошла выставка «Легенды джаза. Георгий Гаранян». Проект откроется 13 августа в Российском Национальном Музее Музыки. В экспозицию войдут уникальные афиши, пластинки, мемориальные вещи из семейной коллекции Гараняна.



В Московском Цирке Никулина на Цветном бульваре 15 августа пройдет мультижанровое шоу «Грани Георгия Гараняна». Под музыку и аранжировки Георгия Гараняна выступят эквилибристы, акробаты, джигиты.



В Большом зале консерватории 25 октября пройдет гала-концерт «Джаз в смокингах». В состав участников концерта вошли Максим Федотов, Галина Петрова, Анастасия Белукова, Валерий Гроховский, оркестр «Виртуозы Москвы» и другие известные артисты.



Мероприятия к юбилейной дате пройдут также в Государственном Кремлевском дворце в декабре, а также в Санкт-Петербурге, Ярославле, Ставрополе и Калининграде.









Фото: пресс-служба Минкультуры России