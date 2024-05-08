Путин подписал указ, предусматривающий госзаказ на историческое кино

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной политики РФ в области исторического просвещения.



12-страничный документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Один из пунктов указа посвящен задачам госполитики в области исторического просвещения и предполагает госзаказ на исторические проекты для кинотеатров, телевидения и стриминговых платформ. Документ также предусматривает «упорядочение вопросов выдачи или отзыва прокатных удостоверений на отечественные и зарубежные фильмы».



В документе также говорится о необходимости поддержки проектов в «области исторического образования и патриотического воспитания».



Указ президента выступает в силу в среду, 8 мая.









Фото: пресс-служба Кремля