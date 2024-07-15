В Выборге на одной площадке пройдут фестивали любителей литературы и мотоциклов

Проект фестивального движения «Книжные маяки России» и мотофестиваль «Балтик Ралли» впервые одновременно пройдут на совмещенных площадках Выборга. Оба события начнутся 17 июля.





Президент «Книжных маяков России» Денис Котов уточнил, что центральным мероприятием станет концерт «Поэзия дорог».





«За счет этого концепта мы соединяем путешествующих байкеров, путешествующих людей, «книжников-передвижников» и поэзию, слова, которые позволяют нам не только географически думать о дорогах, но и философски думать о пути», — сказал он.





Участниками «Книжных маяков Выборга» станут прозаики Анна и Сергей Литвиновы, авторы Сергей Переслегин, Катя Матюшкина, Мария Семенова и другие известные писатели со всех уголков страны. Фестиваль продлится до 20 июля. За эти дни пройдет свыше 80 событий.





Гости смогут ознакомиться с подробной программой мероприятий благодаря мобильному приложению «Книжные маяки». Зрителей ждут лекции, творческие встречи с писателями, круглые столы, экскурсии по достопримечательностям города и несколько музыкальных концертов.









Фото: YouTube