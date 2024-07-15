В Москве пройдет фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна откроется в кинотеатре «Иллюзион» в Москве 24 июля. Об этом сообщил департамент по связям с общественностью Госфильмфонда.





В программу кинофестиваля вошли 13 фильмов из 11 стран. Представители Госфильмфонда отметили важность события в углублении культурного диалога между Россией и странами региона.





Зрители увидят фильмы из Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканы, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Уругвая, Эквадора. Киносмотр откроется с показа драмы «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо. Картина рассказывает о вовлечении молодежи в деятельность преступных группировок в Мексике. Фильм получил главный приз 46-го Московского международного кинофестиваля.





Продлится событие до 28 июля. Показы также будут проходить в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи по предварительной регистрации.









Фото: Pixabay.com