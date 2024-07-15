Ильдар Абдразаков стал народным артистом Абхазии

15.07.2024

Ильдар Абдразаков стал народным артистом Абхазии
Знаменитый бас, ведущий солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков получил звание «Народный артист Абхазии». Президент республики Аслан Бжания объявил о таком решении на встрече в Сухуме.

По данным ТАСС, певцу также вручили памятную серебряную монету. Артефакт посвящен Фазилю Искандеру и его литературным героям.

«Я бы хотел, пользуясь такой приятной возможностью, объявить вам, что вы моим указом удостоены высокого звания народного артиста Республики Абхазия», — заявил Бжания.

Абдразаков поблагодарил его и пообещал «с честью и гордостью носить это звание».

Ранее стало известно, что Симфонический оркестр Мариинского театра впервые выступит в Абхазии 15 июля. Также на сцену выйдет солист Ильдар Абдразаков.


Фото: YouTube