Ильдар Абдразаков стал народным артистом Абхазии

Знаменитый бас, ведущий солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков получил звание «Народный артист Абхазии». Президент республики Аслан Бжания объявил о таком решении на встрече в Сухуме.





По данным ТАСС, певцу также вручили памятную серебряную монету. Артефакт посвящен Фазилю Искандеру и его литературным героям.





«Я бы хотел, пользуясь такой приятной возможностью, объявить вам, что вы моим указом удостоены высокого звания народного артиста Республики Абхазия», — заявил Бжания.





Абдразаков поблагодарил его и пообещал «с честью и гордостью носить это звание».





Ранее стало известно, что Симфонический оркестр Мариинского театра впервые выступит в Абхазии 15 июля. Также на сцену выйдет солист Ильдар Абдразаков.









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