В Екатеринбурге художники впервые создадут композицию из букв кириллицы

Открытие XV Фестиваля уличного искусства «Стенограффия» состоялось в Екатеринбурге. Участники будут создавать работы с использованием одних букв русского алфавита в рамках проекта «Кириллица на улице».





Руководитель фестиваля Анна Клец отметила, что ожидается большой объем авторов из разных городов России.





«В большинстве своем - это проект «Кириллица на улице». Потому что одновременно более 30 авторов будут создавать арт-объект», — пояснила она.





По словам Клец, у каждого художника будет собственный знак, дополнительный элемент. Мероприятие впервые пройдет в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия», который для Екатеринбурга станет 15-м по счету. В прошлом году участниками стали 25 художников из Казахстана, Сербии и России.









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